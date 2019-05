Il programma di Spettro (BS) per maggio ’19: si comincia stasera con Tropicantesimo

Nota della redazione: riceviamo da Spettro e pubblichiamo.

Dopo un lungo programma bimestrale pieno di riti e fascinazioni, avevamo bisogno di cambiare. Così ne è nato un contro-programma, ed è estremamente sensuale. Atmosfere vivide, tempo rallentato, un senso di concretezza, di piedi per terra. Apriamo con il viaggio perfetto da un mondo di astrazioni a uno di corpi traspiranti, grazie alla dub esotizzante di Tropicantesimo. Dodici+ ore di opportunità di entrare in una giungla bollente di riff in slow motion (Venerdì 3). Due settimane dopo, la giungla diventa l’ologramma di una discoteca di grido nella Mitteleuropa degli anni ’80, con il beat emozionale di Galya Chikiss. La supporta l’acclamata DJ Ondula, e possiamo aspettarci una forte ondata di informazioni somatiche nuove (Venerdì 17). A seguire, due amici dalla scena sperimentale italiana, Enrico Malatesta e Giovanni Lami, che presentano il loro progetto jazz-concreto di musica delle superfici. Pensiero texturale applicato alla vita (Venerdì 24). Per l’ultimo giro, un simile approccio al suono in sé, con le esplorazioni di pelli e corpi risonanti del percussionista Lorenzo D’Erasmo, alla ricerca di una voce attraverso il medium del tatto (Venerdì 31). Quattro occasioni speciali di ricordare che “corpore sano in musica sana”. Non c’è bisogno di ricordare che ogni live è seguito dalla sua giusta club-coda, con Luca Garino e Spettro Residents (& Friends) fino a notte fonda.

Spettro

Via Soldini 51, Brescia (BS)