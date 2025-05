Il nuovo brano di Massimo Silverio: “Sorgjal”

Un talento di cui si sono accorti in tanti, anche noi. Giusto riportare il comunicato stampa e farvi sentire il nuovo pezzo. Disponibile in streaming e download per Okum

In cjarniel il ‘Sorgjâl’ è il fusto secco e amputato della pianta del Mais, ciò che ne rimane dopo il raccolto. È simbolo dell’interrotto, di ciò che è marcio.

Il nuovo brano è una canzone/preghiera nata dall’urgenza, dal nero incrostato, nascosto e celato in ogni voce. È l’Ombra che vorrebbe essere la pianta più alta e abitare più in alto di ogni altra voce, di ogni altra preghiera e che sovrasta la purezza recisa reclamandola come madre dei suoi intenti, ma che non riesce ad ascoltare il lamento della vita se non quando la sua eco è ormai spenta. L’Ombra che si crede ragione nella più profonda ingenuità.

Il nuovo brano è stato scritto da Massimo Silverio con Manuel Volpe e Nicholas Remondino, registrato con la partecipazione di Mirko Cisilino (C’mon Tigre) e Flavia Massimo (Teho Teardo, Blixa Bargeld) rispettivamente ai fiati e violoncello. La produzione artistica è di Manuel Volpe per okum.