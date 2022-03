È uscito il numero 3 di In Your Face, ‘zine cartacea completamente dedicata alla scena hardcore italiana e internazionale. In questo numero, ancora più ricco di pagine e contenuti, troverete interviste, live report, recensioni e rubriche a cura della redazione e di collaboratori tra cui Dharmavit Das (Safe, House Of Devarishi) e il nostro Michele Giorgi che insieme a Joe Rivas ci parla della scena di Oxnard.

Qui per ordini e informazioni.