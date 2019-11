Il novembre 2019 di Klang (Roma): arriva anche Alexander Tucker

Riceviamo da Klang e pubblichiamo.

Sabato 2 novembre

1999 (elettronica)

Analog live, campionamenti dal vivo, soundscaping provenienti dal mondo della natura e da quello prettamente industriale si combinano alla pulsazione ritmica, creando una pasta sonora fluttuante tra techno, ambient, soundtracks e new age. Un viaggio tra il Rif marocchino, l’Andalusia e le montagne del Tibet.

domenica 3 novembre

Andrea Ricci (sound art)

Musicista elettronico e appassionato ricercatore in microbiologia, Andrea Ricci è nato nel cuore delle Mainarde, dove ha stabilito un rapporto personale con il silenzio e i rumori. Il suo approccio in fase di sviluppo si struttura su campioni e impulsi di riverberi naturali mescolati ad altre sorgenti sonore e accuratamente rielaborati in modo da ottenere un risultato singolare. Il live set Aminoacidic Resonances si basa su campioni della risonanza nucleare degli aminoacidi (registrati tramite H-NMR e convertiti in suono tramite uno script di mathlab) e generatori di sinusoidi.

mercoledì 6 novembre

Discomfort Dispatch Fest!

Il festival si propone di indagare le ibridazioni spontanee e incontrollate che nascono attraverso l’interazione performativa tra coppie di musicisti che non hanno mai interagito prima. Discomfort Dispatch supporta la sperimentazione estrema e le gioie dell’acufene. Discomfort Dispatch è per il declino del mercato della musica. Discomfort Dispatch organizza festival di improvvisazione libera.

giovedì 7 novembre

AMEN presenta: Holy Similaun

venerdì 8 novembre

Alberto Almas (synth-punk)

Dietro allo pseudonimo di Alberto Almas si nasconde uno dei musicisti italiani più attivi degli ultimi anni. Il progetto è uno scontro tra la no-wave industrial ed il synth punk più crudo, un viaggio lancinante nella coscienza di ognuno.

sabato 9 novembre

Adorable presenta: Human Colonies (dreampop/shoegaze)

Formati nel 2013, tra Bologna e Firenze da Giuseppe Mazzoni e Sara Telesca, gli Human Colonies sono una band shoegaze/noisepop, attualmente di base tra le montagne della Valtellina.

domenica 10 novembre

Duo composto da Gabriele Chinè Milieri e Giuseppe Cassano, fonde elettronica e strumenti analogici. Il primo lavoro ”Innocence”, è stato pubblicato il 7 dicembre 2018 per A Buzz Supreme/Audioglobe.“Innocence” è il primo lavoro di Lei, (No) innocence. Un concept sulla purezza e la solitudine.

mercoledì 13 novembre

D’Incise (bowed metal sticks, electronic)

giovedì 14 novembre

S-odium (ambient)

S-odium è l’altra faccia della medaglia di FM, due progetti sonori di Luciano Genovese, con base a Roma. S-odium è un progetto in linea con le tematiche di FM ma dove vengono completamente annullate le parti ritmiche, lasciando così spazio solo a “melodie” e sonorità ambient-drone a creare tessiture “filmiche” a cavallo tra Tarkovskij e Baraka di Ron Fricke.

venerdì 15 novembre

Dalila Kayros + Danilo Casti (performance)

Concerto per voce ed elettronica. Performance vocale costellata da processi elettronici generativi, elementi tessiturali, ritmiche glitch e monolitiche. Un viaggio sonoro attraverso spazi percettivi onirici eterei e viscerali terreni. Componenti: Dalila Kayros, voce ed elettronica, Daneel (Danilo Casti), elettronica e visuals.

sabato 16 novembre

domenica 17 novembre

Dressel Amorosi (soundtrack/cinematic)

L’industria cinematografica horror italiana, tranne rari casi, potrebbe non esserci più, ma la sua musica sicuramente vive. Il duo Dressel Amorosi (Heinrich Dressel di MinimalRome, Mannequin e Bordello A Parigi, insieme a Federico Amorosi di Claudio Simonetti’s Goblin e Daemonia) ne è l’esempio lampante. Attraverso l’inconfondibile basso progressive e i synth graffianti e striduli, i Dressel Amorosi realizzano la colonna sonora di un film mai immaginato. I suoni intimi, a volte scomodi, che hanno contribuito a definire quel genere di film tra ’70 e ’80 sono stati catturati e innovati da Amorosi e Dressel. La fusione tra elettronica e prog rock, la combinazione accattivante di strumenti elettronici con il calore del basso di Amorosi, permea il loro album di debutto “DeathMetha” su Giallo Disco Records, dove la minaccia è sempre presente seppur invisibile.

mercoledì 20 novembre

Pulsar è il nuovo progetto del compositore elettronico Leonardo Pucci. Musica electro-ambient fatta di batteria, Rhodes e sintetizzatori: un viaggio attraverso il vuoto dello Spazio. “Empty” è il disco di debutto uscito per l’etichetta Rous Records.

giovedì 21 novembre

DREKKA (U.S. / Dais records)

Usando il nome DREKKA dal 1996 il compositore Michael Anderson ha esplorato l’inizio della industrial tape culture, l’intimista e fragile noise folk “da camera”, e le più svariate forme di soundtrack music. Il suo lavoro e le sue performance hanno approfondito temi come il silenzio e la memoria.

venerdì 22 novembre

Klang Birthday !

con: Cloud After Rain/Plaster/uBiK/Kiras/Flux

sabato 23 novembre

Hate Moss (post-punk/electroclash)

Gli Hate Moss sono un duo post-punk/electroclash di stanza a Londra, formato da Tina (electronica e voce) e Ian (batteria e voce). I loro pezzi sono influenzati dalla musica brasiliana e italiana e i testi sono un mix di diverse lingue.

domenica 24 novembre

ÀLTERA presenta: Kammermusik (impro)

“(…) Kammermusik è musica da camera un po’ speciale. Il violoncello di Luca Tilli, i sassofoni di Errico De Fabritiis e il trombone di Giancarlo Schiaffini intrecciano umori sempre diversi in un percorso a ostacoli che è anche circo sonoro di sottile, continuo divertimento. Schiaffini, maestro dagli anni ’60 di ogni sperimentalità, incontra due improvvisatori ben più giovani ma cresciuti con le orecchie aperte. Può essere interessante confrontare questo trio con lo storico di Anthony Braxton, Leo Smith e Leroy Jenkins: anche là c’erano un sassofono, un ottone e uno strumento ad arco. La musica degli italiani è più corposa, di grande carattere”. (Claudio Sessa, Corriere della Sera, 2018)

mercoledì 27 novembre

Alexander Tucker (Thrill Jockey)

giovedì 28 novembre

venerdì 29 novembre

sabato 30 novembre

Catnapp (Monkeytown Rec.)

http://www.catnappmusic.com/