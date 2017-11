Il compleanno di Avant!

Riceviamo e diamo notizia.

Sabato 2 dicembre all’AtelierSi in via San Vitale 69 a Bologna si terrà la festa per il decimo compleanno della bolognese Avant! Records.

Apertura porte alle 22 e inizio live 22:30 con il synth-punk dei romani Holiday Inn, a seguire gli svizzeri Veil Of Light usciti proprio quest’anno per Avant! con l’album Front Teeth e l’ebm cruda di Qual, progetto solista di William Maybelline (Goth Stars).

Poi toccherà al dj set techno di Phase Fatale.

Ingresso 15 Euro.