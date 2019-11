IL CLORO, Sponga [+ full album stream]

Secondo album per questo strambo duo ravennate composto da Fabrizio Baldoni ed Enzo Maria Ginexi. Dopo il già folle VHS Punk & Paste, uscito in cassetta, ora è la volta di questo (breve) album ancora più criptico e tribale. Se “Fiume Nera” assomiglia a una parodia metà afro metà tropicalista delle prove italian-occult del Donato Epiro solista, con “Cakile” pare di tornare indietro a un tempo ancora più esotico e primitivo, pensate a Raymond Scott goloso di anfetamine perso nella giungla coi suoi synth. Poi c’è “Arvo”, sorta di funk misto a rumorismo che fa venire il mal di testa (di solito è un buon segno…), mentre “Sponga” trova linfa vitale da un ritmo sudamericano e si inerpica verso il cielo fatto di nuvole e caramelle colorate, pensate ad una pazza forma di psichedelia da cartoon. “Gombo” è un divertissement diviso tra un impianto minimalista e la messinscena di una boutade zappiana, stessa direzione per l’intermezzo “Ululone”, e infatti la band descrive la traccia senza mezzi termini: “musica per spot inesistenti”. Ecco, se proprio si deve trovare una definizione particolarmente calzante per questo disco, si può dire che assomiglia a una succinta raccolta di “musiche possibili”, dove tanti elementi si fondono ma ognuno di questi riesce a stare a galla facendo parte di un discorso stilistico sempre ampio e complesso. Non è facile, di questi tempi, provare ad essere originali, ma i due de Il Cloro va detto che a tratti ci riescono.

Per una settimana avete l’opportunità di ascoltare Sponga qui, in esclusiva per noi.