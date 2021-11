Il cartellone completo di Transmissions XIII (24-27 novembre)

Riceviamo da Transmissions e pubblichiamo.

Con l’aggiunta di Laura Agnusdei e Blak Saagan, due tra i più talentuosi protagonisti della scena nazionale della ricerca in ambito musicale, oggi si completa la line-up della tredicesima edizione di TRANSMISSIONS XIII – ENTER THE SOUND, Ravenna 24-27 Novembre, curated by Francesco Donadello. Qui tutte le possibilità di acquisto del biglietto.

Mercoledì 24: Prevendite

PAN AMERICAN

ANDREA BELFI

Giovedì 25: Prevendite

FELICIA ATKINSON

Special Set

VALENTINA MAGALETTI

MARTA SALOGNI

ANDREA BELFI

FRANCESCO DONADELLO

Venerdì 26: Prevendite

DUSTIN O’HALLORAN with Echo Collective

HATIS NOIT

LAURA AGNUSDEI

Sabato 27: Prevendite

ECHO COLLECTIVE plays JÓHANN JÓHANNSSON “12 Conversations with Thilo Heinzmann”

LUCINDA CHUA

BLAK SAAGAN

Transmissions XIII riporterà a Ravenna le avanguardie più sorprendenti della scena internazionale con anche una serie di collaborazioni inedite: da quella tra Andrea Belfi e Pan American a quella degli Echo Collective con Dustin O’Halloran: i belgi, infatti, oltre a presentare lo straordinario “12 Conversations with Thilo Heinzmann” di Jóhann Jóhannsson, saliranno sul palco insieme al pianista e compositore americano. Non dimentichiamo poi lo Special Set che giovedì 25 novembre vedrà protagonisti Marta Salogni, Valentina Magaletti, Andrea Belfi e lo stesso Francesco Donadello in un esperimento a otto mani senza precedenti.

E ancora la street art di Mindshape, ideatore dell’artwork di questa edizione, che realizzerà un pezzo murale dal vivo!