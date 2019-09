Il 4 ottobre vedrete Aki Onda nel Giardino dei Droidi Custodi

No, non è un film di fantascienza giapponese, è un singolo evento – che avrà luogo a Venzone, in provincia di Udine, a partire dalle 18 – curato dagli amici di Hybrida per l’edizione di Forma di quest’anno. Ri-pubblichiamo la presentazione per la stampa.

Aki Onda è un artista e compositore giapponese originario di Tokyo, ma residente da anni a New York. È particolarmente conosciuto per le sue Cassette Memories, opere create a partire da un diario sonoro di registrazioni su cassetta, realizzate per mezzo di un walkman nel corso degli ultimi venticinque anni nei suoi innumerevoli viaggi in giro per il mondo. È a partire da quei ricordi sonori che Onda crea composizioni, performance e opere d’arte visiva. Oltre che in solo si esibisce spesso in campi interdisciplinari, e ha collaborato con film makers, musicisti, artisti visivi e coreografi, tra cui Blixa Bargeld, Sonic Youth, John Zorn, Akio Suzuki, Oren Ambarchi, Alan Licht, Loren Mazzacane Connors e Jac Berrocal. Le sue performance sono state presentate presso istituzioni come il MoMA e The Kitchen di New York, Documenta 14 a Kassel, il Centre Pompidou, il Museo del Louvre, il Palais de Tokyo a Parigi, il Bozar di Bruxelles e molte altre.

Inaugurazione de “Il giardino dei droidi custodi” di Enzo Pituello

Il live di Aki Onda si svolgerà durante l’inaugurazione (inizio ore 18) de “Il giardino dei droidi custodi” di Enzo Pituello.