Il 31 marzo, a Pisa, ci sarà il primo evento de La Fondazione, progetto di Ambient-Noise Session e Pisa Underground Movement

Dal 31 marzo ritorna la Fondazione, una serie di incontri musicali per scoprire insieme il nuovo underground italiano ed europeo. Gli eventi saranno ospitati all’interno della Factory dn@, l’hub di riqualificazione, orientamento e condivisione tra cultura, socialità e formazione creato dall’Associazione dn@ e Pum Factory in via Volpe 98 ad Ospedaletto, Pisa.

La Fondazione è un progetto originariamente lanciato nel 2013 all’interno dell’ex-colorificio e che il Pisa Underground Movement e Ambient-Noise Session hanno ripreso dopo anni di eventi e sperimentazioni. PUM e ANS per quest’occasione hanno creato un calendario di “sessioni” che spaziano dall’occult punk targato MACAO all’unione di musica africana e modular synth.

Outsider che non si riconoscono in nessuna etichetta e preferiscono mettere mano alla materia sonora per produrre la loro personale idea di futuro: PUM e ANS vogliono riportare in questa parte di Toscana la possibilità di confrontarsi con scenari musicali differenti e meno codificati, ricollegandosi alla lunga tradizione di sperimentazione sonora pisana.

La rassegna inizia sabato 31 Marzo 2018 alle ore 22 con:

CERIMONIA SECRETA (Occult Punk Gang) da Milano. Bio in prima persona “Ci formiamo all’inizio del 2016 da un idea mia (voce) e di Oppo (chitarra), entrambi nel collettivo Occult Punk Gang. I nostri rispettivi gruppi si stavano sciogliendo, io cantavo nei Corpse, hardcore politicizzato, e Oppo era il chitarrista dei Lago Vostok, math rock strumentale dalla Brianza, dunque decidiamo di formarne uno nuovo. L’idea iniziale è quella di suonare raw punk blackmetal sulla scia di chi ascoltavamo molto in quel periodo: Raspberry Bulbs, Sesso Violento, Bone Awl… Prima di iniziare effettivamente passano dei mesi, perché non riusciamo a trovare un batterista, finché ci presentano Facca, amico di amici che si è appena trasferito a Milano da Pordenone e che suonava in Slang For Drunks, Lupetto e Pozdam. Ci troviamo subito in sintonia e Facca diventa – oltre che batterista dei Cerimonia – uno dei nostri migliori amici. Dopo una prova abbiamo già il primo pezzo: “Gerasim”. Passiamo la registrazione che abbiamo fatto in saletta a un po’ di amici, tra i quali Stefano, chitarrista dei Kalashnikov, che si prende bene e si propone come bassista. L’ultima a entrare nel gruppo è Annalisa al theremin, anche lei componente dei Kalashnikov. Dopo un po’ di prove il rawpunk e il blackmetal vengono accantonati e ci spostiamo su sonorità più postpunk. Il nostro primo concerto è a Milano in Casa Occupata Gorizia il 13 maggio con Meanlover, Tabularasa e Golden Teeth. A giugno del 2017 esce il nostro primo disco “Da Sempre” in formato cassetta per Occult Punk Gang, che nel frattempo si è anche trasformata in un etichetta per i nostri progetti musicali”.

+ ALGA ALMA (nuovo progetto di Tab_ularasa + Devid Ciampalini), gli oggetti restano le persone spariscono.

a seguire PUM set (selezione musicale a cura di Pisa Underground Movement)

Gli incontri della Fondazione sono aperti a tutti gli iscritti della Associazione Pum Factory e sarà possibile tesserarsi all’associazione la sera stessa degli eventi. I posti saranno limitati per garantire la godibilità della performance.