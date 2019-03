Il 3 e il 4 maggio ci sarà il Cave Fest a Massa, con Balestrazzi, Star Pillow, Aldinucci, Novellino e altri ancora

Abbiamo scritto praticamente di tutti i partecipanti a questa “due giorni”, basta seguire i link. Chi sta in zona non deve far altro che passare, dare un’ascoltata e comprarsi un paio di dischi, dato che non c’è biglietto. Lasciamo la parola agli organizzatori.

“Cave Fest” nasce 4 anni fa per volontà di Paolo Monti (The Star Pillow, Daimon, Taverna Records / Booking), che insieme agli amici del Bar Pepper di Massa mette insieme in un’unica serata alcune delle realtà sperimentali più interessanti della scena nazionale e internazionale.

Quest’anno giunge inspiegabilmente alla sua quarta edizione, cambia location (ma non amicizie) e le serate addirittura diventano due.

Stesso spirito DIY, tanti amici, band e progetti, etichette, banchetti, birre e tanto rumore.

3 maggio: Sarram, Simon Balestrazzi/Quiriconi, Attilio Novellino, Nàresh Ran.

4 maggio: Dolpo, Tristan da Cunha, Giulio Aldinucci + The Star Pillow.

Si fa anche in caso di pioggia.

Associazione murAperte – Parco della Rinchiostra, Massa (MS).

Ingresso libero. Qui l’evento su Facebook.