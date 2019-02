IIVII (Josh Graham): il video di “Meridian Passage”

Seguiamo da sempre Josh Graham, sia quando è con i suoi A Storm Of Light, sia quando si dedica al suo progetto personale IIVII. Il suo nuovo lavoro, Obsidian, risistema lo score che Josh aveva creato per il “dietro le quinte” di “Mother!” di Darren Aronofsky (The Wrestler, Black Swan…), dunque si tratta di qualcosa di diverso dai primi due dischi con la sigla IIVII, che erano a tema fantascientifico. Pubblica Consouling Sounds in data 8 marzo 2019. Questo è il video di “Meridian Passage”, uno dei cinque pezzi dell’ep.