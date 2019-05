Ricordate gli iBreathe.YouDie? Abbiamo recensito il loro demo nel 2016. Il gruppo, nel frattempo, si è fatto le ossa suonando in giro, non solo in Italia. Direttamente dalla loro sala prove, ecco il loro primo video: il pezzo, “Mindset”, si troverà sull’album in uscita per il 2020.

Video girato e montato da Carlo Pacorini (aprile 2019).

Musica registrata presso il Track Terminal Studio da Bardi (dicembre 2018).