I prossimi concerti di aprile al Magazzino sul Po (TO)

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

Venerdì 19 aprile 2019

Dalle ore 21:30

Roncea Presente Release Tour

Roncea, classe 1987, di origine franco-rumena, è cresciuto in Italia.

Con i Fuh ha aperto concerti ad Arctic Monkeys, The Coral, The National e suonato su palchi come quello del Traffic Festival di Torino, e partecipato al “Requiem tour” dei Verdena nel 2007 come official opener. Con il trio math rock Io Monade Stanca (uscito per la francese African Tape) ha vissuto un tour infinito: tra il 2008 e il 2014 150 date all’attivo nei peggiori club europei. Il percorso solista inizia nel 2010 con “Old Toys”, album folk rock intimista prodotto con la collaborazione di Carmelo Pipitone (Marta Sui Tubi), Luca Ferrari (Verdena), Gigi Giancursi (Perturbazione) e altri. Negli anni, altri due album in inglese, numerose collaborazioni, musiche per spot pubblicitari e in ambito cinematografico. Tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 un tour di 30 date in tutt’Italia per presentare dal vivo “Cornucopia”, il primo album solista di Carmelo Pipitone (MST, Ork, Dunk) che vede Nicolas unico musicista in scena oltre al titolare del progetto.

Il primo febbraio 2019 esce “Presente” (I Sotterranei), primo album di canzoni in italiano di Roncea. Da qui l’inizio di una storia nuova.

Contributo: 5 euro

Riservato ai soci ARCI

The Doormen

in concerto al Magazzino sul Po

sabato 20 aprile 2019

Dalle ore 21:30

The Doormen sono in quattro e vengono da Ravenna. Nati nel 2009, nel novembre dello stesso anno pubblicano un ep che va esaurito in pochi mesi. Il primo album omonimo, prodotto da Paolo Mauri (Afterhours, Le Luci della Centrale Elettrica, La Crus, Prozac +), esce a marzo 2011 preceduto dal singolo “Italy”.

La visibilità successiva alla pubblicazione del disco permette alla band di suonare un po’ dappertutto e di aprire concerti per artisti come Subsonica, Ash, The Vaselines, Ministri, Blood Red Shoes, Art Brut, Mark Moriss (The Bluetones ) e Tre Allegri Ragazzi Morti. Nel 2012 vincono le selezioni regionali di Arezzo Wave Love Festival e vengono invitati a rappresentare l’Emilia Romagna e ad esibirsi sullo Psycho Stage. Nel marzo 2013 pubblicano “Black Clouds”, secondo full length, preceduto dal singolo “My Wrong World”. Nello stesso anno la band suona in tre locali storici inglesi: The Water Rats, The Pavilion, Dublin Castle. Ad agosto ha il privilegio di suonare in apertura allo show di Paul Weller e The Charlatans dell’Umbria Rock Festival. Ad aprile 2015 esce “Abstract [RA]”, terzo album che rappresenta un’ulteriore evoluzione rispetto agli album precedenti, aprendosi alla psichedelia e a suoni più ricercati, e compiendo così una piccola rivoluzione. Un viaggio non nel deserto del Mojave, ma in quello molto meno esotico della provincia. A maggio 2015 la band intraprende un mini tour in Francia suonando al Pop In di Parigi e al Thunderbird Lounge di Saint-Étienne. Nei mesi successivi sono all’interno della programmazione pomeridiana di Beaches Brew Festival, poi va allo Sherwood Festival di Padova. A settembre 2016 prende parte all’HOME Festival. L’8 aprile 2019 esce “Plastic Breakfast“ per Mia Cameretta Records / Goodfellas: è il quarto disco della band. Il suono si fa più diretto e abrasivo, complice di una sessione di registrazione dei brani in presa diretta di soli tre giorni. Le canzoni sono più luminose e sincere con reminescenze anni ’90.

Sabato 27 aprile 2019

Dalle ore 21:30

Second Youth // Mad Beat // 360 Flip

Torna il Punk-Rock a Torino

I Second Youth sbarcano ai Murazzi per l’unica data Piemontese di questo Tour. La band è un mix di sonorità californiane con origini sarde e inglesi. Ad aprire le danze saranno i 360 Flip da Venezia e a fare gli onori di casa saranno i Mad beat. A seguire (fino all’1:30) POSTMAN, punky & reggae Dj set!

3 band e un dj set nella spettacolare cornice del Magazzino Sul Po.

Contributo: 5 euro

Riservato ai soci ARCI

Lunedì 29 aprile 2019

Dalle ore 21:30

Talky Nerds

TALKY NERDS! Heavy glam e garage per amanti di dungeons and dragons e del punk più concreto! Come on you nerds and punks! Una all star band con membri di LAME, Rippers, Indianizer e Maniaxxx, una party band totale che presenterà a Torino il nuovo album “Dungeons And Drugs” in uscita ad aprile per l’etichetta francese pouet shallplatten e jacob records, il concerto a torino sara’ l’ultimo di una serie di date in giro per l’europa, non perdetelo!

Contributo: 5 euro

Riservato ai soci ARCI