I prossimi appuntamenti di novembre con Argo16 (VE)

Riceviamo da Argo16 e pubblichiamo.

08 – Father Murphy – ultima messa | Molestia Auricularum + Julinko

10 – Crispy – JASSS – Shinoby – Piezo

11 – Organsmik Trio (Polga – Di Ienno – Angelucci) + Jam

15 – Rassegna cinematografica “Carne e spirito”:

IL PETROLIERE, P. T. Anderson_2007_158min

17 – Shigeto Live Ensemble | Reasons For Moving ft. Fred Frith

Argo16 e Pulse inaugurano la rassegna New Geometries* con il polistrumentista e musicista elettronico Shigeto nella sua unica data italiana con ensemble. Ad aprire la serata sarà il quintetto Reasons For Moving creato da Larry Ochs (Rova Saxophone Quartet) ed in cui spicca la figura del chitarrista Fred Frith. Un excursus tra avanguardia strumentale ed elettronica influenzata da jazz, hip-hop, ambient e dubstep, per finire con il djset di Healing Force Project. Quello di Shigeto è un ritorno atteso: il polistrumentista e musicista elettronico con base a Detroit ha già illuminato due volte le notti di Spazio Aereo, e questa ad Argo16 sarà la prima occasione per ascoltarlo in live ensemble.

18 – AV presenta: Echo Chamber Live | Il coltello nell’acqua

22 – Rassegna cinematografica “Carne e spirito”: LADY MACBETH, W. Oldroyd_2016_89min

24 – Movie Star Junkies, Orchestra of Spheres, Halley DNA

25 – Elena Camerin Quartet (Camerin – Alfonso – Brunello – Colussi) + Jam

29 – Rassegna cinematografica “Carne e spirito”:

21 GRAMMI, A. G. Inarritu_2003_120min