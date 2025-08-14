I Necks sono a quota venti album. Questa è “Causeway”
Questo ottobre il trio australiano pubblicherà Disquiet, il suo ventesimo album in studio. Si tratta di un triplo disco edito da Northern Spy: tre ore di musica incredibile
Oggi, la band condivide l’ipnotica “Causeway” di 26 minuti come primo assaggio.
Nel breve comunicato stampa a supporto dell’uscita del “singolo”, l’etichetta giustamente si bulla del pezzo sul Guardian di qualche mese fa, in cui si dice ‘something else’ might be the only way to label the Necks.