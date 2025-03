I Fire! di Mats Gustafsson a Milano domenica 16 marzo

Mats ci ha regalato una delle più belle interviste che ci sono su questo sito. Di seguito un comunicato stampa.

domenica 16 marzo

ore 21.00

Fire!

Spazio Teatro 89

Via Fratelli Zoia 89

Milano

Sempre più vicini, la rassegna nata dalla collaborazione tra VOLUMEBK e Spazio Teatro 89, presenta domenica 16 marzo alle ore 21 nella sala di Quarto Cagnino il live del trio svedese Fire!. Formato da Mats Gustafson (sax), Andreas Werliin (batteria) e Johan Berthling (basso), il gruppo ha saputo ritagliarsi negli ultimi quindici anni un posto speciale nel mondo della musica: un cammino perfettamente suggellato dall’ultimo album Testament – l’ottavo della band – prodotto da Steve Albini e uscito a febbraio 2024 per l’etichetta norvegese Rune Grammofon, che affianca all’originale mix di free jazz, rock psichedelico e noise tipico del trio un’attenzione rinnovata alle radici del blues e alle primigenie produzioni jazz.

Riuniti per la prima volta nel 2009 dal curatore Conny Lindström in occasione di una data live in un bar di Stoccolma, il gruppo decide di continuare e pubblica quello stesso anno il suo primo album You Liked Five Minutes Ago per Rune Grammofon. Autori di una musica pesante, oscura e intensamente bruciante, sia che si decida di chiamarla jazz o rock, i Fire! sono stati da allora protagonisti di diverse tournée in Europa, Stati Uniti, Canada, Brasile e Giappone e hanno collaborato tra gli altri con artisti del calibro di Jim O ́Rourke, Oren Ambarchi, Stephen O ́Malley e David Sandström. Nel 2013, da un’altra occasione estemporanea (un concerto al leggendario locale Fylkingen della capitale svedese) è nata anche la band Fire! Orchestra, vera e propria emanazione del trio formata da 28 membri della scena scandinava del jazz, dell’improvvisazione e del rock d’avanguardia.

Realizzata con il patrocinio di Fondazione Cariplo, Sempre più vicini consolida e rilancia il lavoro intrapreso a partire dal 2022 da Volume e Spazio Teatro con l’obiettivo di dare voce e spazio alla musica di qualità, al di là di generi e confini, portando a Milano alcuni dei nomi più interessanti della scena indipendente internazionale e mantenendo sempre l’accento sul valore più autenticamente sociale dell’esperienza musicale: “Sempre più vicini – nelle parole dei direttori artistici Marco Monaci e Nina Terruzzi – vuole proporre un’attitudine ‘altra’ rispetto ai meccanismi che regolano la fruizione dei live, riportando la musica dal vivo in una dimensione più intima e umana, all’interno di un contesto cittadino (e non solo) che appare al contrario sempre più distante da questo punto di vista”.

Iniziata a settembre dello scorso anno, la rassegna si chiuderà ufficialmente sabato 22 marzo con l’attesissimo live dell’Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp: formazione di culto della scena internazionale che fonde No wave, psichedelia, musica africana e toni modali tipici del jazz in un amalgama unico, l’Orchestre è nata nel 2006 a Ginevra da un’idea del contrabbassista Vincent Bertholet e costituisce un organismo vivo, in continua evoluzione, liberamente modellato sui grandi gruppi africani del XX secolo, a cominciare dalla Tout Puissant Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou. Il gruppo sarà a Milano per presentare il suo nuovo disco Ventre Unique, uscito lo scorso anno per l’etichetta elvetica Bongo Joe Records.

I biglietti per i due live del 16 e del 22 marzo sono in vendita su DICE.fm al prezzo di 18 e 23 euro. Le porte apriranno alle 19.30, con la selezione musicale curata da Radio Raheem e la proposta dedicata del bar di Spazio Teatro 89. Info aggiornate sulla rassegna e tutti i dettagli online su spazioteatro89.org e su volumevolume.it.