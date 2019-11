Hypno5e, Il video di “Tauca, Pt. 2 – Nowhere”, tratto da A Distant (Dark) Source, in uscita a novembre

Stanno per tornare i francesi Hypno5e con il quinto album A Distant (Dark) Source, in uscita su Pelagic Records il 22 novembre. In seguito all’esperimento acustico Alba – Les Ombres Errantes (2018), si ricongiungono al loro passato ispirandosi concettualmente a tematiche intimiste care al cantante e chitarrista Emmanuel Jessua. Cresciuto in Bolivia, trova ispirazione in storie legate a quella terra e in particolare al lago paleolitico Tauca, scomparso oltre 15000 anni fa.

Nella sua semplicità, il video di “Tauca, Pt. 2 – Nowhere” è esemplificativo dell’atmosfera delicata e al contempo alienante che la band desiderava ricreare, passando da momenti di infinita quiete a un epilogo drammatico in cui si ritrovano riferimenti al progressive metal moderno (definito cinematic metal). I chiaro-scuri umorali di cui si fa portatore il brano proposto, vengono trasferiti in immagini in cui c’è (quasi) il solo Emmanuel e un gioco di luci che lasciano intravedere ciò che accade al di fuori, senza rivelare davvero altro. In tal senso, si tratta di un video claustrofobico, che nel suo plasmare melodie nostalgiche riporta indietro nel tempo, alle storie (fittizie) di abbandono e di ritorni inaspettati narrate lungo tutto A Distant (Dark) Source.

Gli Hypno5e sono:

Emmanuel Jessua (chitarra, voce, piano)

Jonathan Maurois (chitarra)

Cedric Pages (basso)

Theo Begue (batteria)

Tracklist di A Distant (Dark) Source:

On The Dry Lake

In The Blue Glow Of Dawn – Part I

In The Blue Glow Of Dawn – Part II

In The Blue Glow Of Dawn – Part III

A Distant Dark Source – Part I

A Distant Dark Source – Part II

A Distant Dark Source – Part III

On Our Bed Of Soil – Part I

On Our Bed Of Soil – Part II

On Our Bed Of Soil – Part III

Tauca – Part II (Nowhere)