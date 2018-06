Hyperwülff: il video di “Last Ride”

In attesa del nuovo album Volume II: The Divide, in uscita per Deathcrush Records, Shove, Dischi Bervisti e Teschio Dischi, gli Hyperwülff hanno realizzato come succoso antipasto il video del brano “Last Ride”.

Preparatevi a una nuova dose di scontri galattici in compagnia del Superlupo, grazie a un disco che promette di confermare quanto di buono già dimostrato in passato dagli Hyperwülff oltre a presentare al mondo nuove sfaccettature del loro universo sonoro.

Ovviamente noi seguiremo da vicino e non mancheremo di tenervi aggiornati.