Hybrida Radio Show, puntata 220 – Buio Omega

Ascolta la puntata (con ben due live in studio).

Playlist

BOB DYLAN

Must Be Santa

CHRISTMAS IN THE HEART

(Columbia, 2009)

REV. J.M. GATES

Will Hell Be Your Santa Claus?

Various Artists DEATH MAY BE YOUR CHRISTMAS GIFT

(Death Is Not The End, 2015)

HEROIN IN TAHITI

Bad Auspicia

Illamorip

CASILINA TAPES 2010 2017

(Boring Machines , 2018)

BEAR BONES, LAY LOW

Dissolve Into The Night

PLAFOND 3

(BAKK, 2018)

EMBASSADOR DULGOON

Archways Of Lepidodendron / The Yawning Zone

HYDRORION REMNANTS

(Nonlocal Research / Psychic Sounds, 2018)

MONOPOLY CHILD STAR SEARCHERS

Sirens Spotlight Nature’s Shocking Interest

MAKE MINE, MACAW

(Discrepant, 2018)

EKUKA

Omaro Cil Pacu

EKUKA

(Nyege Nyege Tapes, 2018)

FIDDLIN JOHN CARSON

Christmas Time Will Soon Be Over

Various Artists DEATH MAY BE YOUR CHRISTMAS GIFT

(Death Is Not The End, 2015)

MIKE COOPER

Legong / Gods Of Bali

TROPICAL GOTHIC

(Discrepant, 2018)

TONI DRONI – live in studio

IPEK GORGUN

Knightscope K5

ECCE HOMO

(Touch, 2018)

MAIN

Crater Scar

MOTION POOL

(Beggars Banquet, 1994)

SABASABA

Drops

SABASABA

(Maple Death Records, 2018)

MAIC – live in studio

JANEK SCHAEFER (FOR ROBERT WYATT)

What Light There Is Tells Us Nothing

WHAT LIGHT THERE IS TELLS US NOTHING

(Temporary Residence Limited, 2018)

I-LP-ON

Turun Sattuma

ÄÄNET

(Editions Mego, 2018)

WOLF EYES

Let The Smoke Rise

DREAD

(Hanson Records / American Tapes, 2001)

DAVID SYLVIAN HOLGER CZUKAY

Plight (The Spiralling Of Winter Ghosts)

PLIGHT & PREMONITION

(Venture, 1988)

REV A.W. NIX

Death May Be Your Christmas Gift

Various Artists DEATH MAY BE YOUR CHRISTMAS GIFT

(Death Is Not The End, 2015)