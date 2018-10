Hybrida Radio Show, puntata 215

Ascolta la puntata. Nel frattempo Forma – Free Music Impulse prosegue.

Playlist

FRANK BRETSCHNEIDER

Numerik

LUNIK

(Shitkatapult, 2018)

ATOM™

Acryl Icon

BEAUTY >> FORWARD

(AtomTM_Audio_Archive, 2018)

LIFECUTTER

Machine Chant Exp. 3 Subsec 7B

Various Artists – SHAPE PLATFORM 2018 – SOUND, HETEROGENEOUS ART AND PERFORMANCE IN EUROPE

(Wire Magazine, 2018)

ANDREW PEKLER

A Savage Topography

Mirror Structures (Mirorred)

TRISTES TROPIQUES

(Faitiche, 2016)

THE KLF

Trancentral Lost In My Mind

CHILL OUT

(KLF Communications, 1990)

THE KLF FEATURING THE CHILDREN OF THE REVOLUTION

What Time Is Love? (Live At Trancentral)

(KLF Communications, 1990)

CLAUDIO ROCCHETTI

Our Dying Silent Minds

Terra Australis Incognita

MEMORIA ISTRUTTIVA

(Tannen Records, 2016)

I-LP-ON

Raavittua Krokodillä

ÄÄNET

(Editions Mego, 2018)

ELI KESZLER

Simple Act Of Inverting The Episode

Measurement Doesn’t Change The System At All

STADIUM

(Shelter Press, 2018)

O YAMA O

Oni

Leave The Fur Behind

O YAMA O

(Mana, 2018)

TASHI WADA WITH YOSHI WADA AND FRIENDS

Ground

NUE

(Rvng Intl., 2018)

ALEXANDER TUCKER

Objects

DON’T LOOK AWAY

(Thrill Jockey, 2018)

ANIKA

I Go To Sleep

Masters Of War

ANIKA

(Invada Records, 2010)

I-LP-O IN DUB

Invisible Hand

Grey Zone Economy

CAPITAL DUB CHAPTER 1

(Editions Mego, 2017)