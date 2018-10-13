Hybrida Radio Show, puntata 214
Playlist
M. ZALLA
Produzione
PROBLEMI D’OGGI
(Liuto Records, 1973)
SCULPTURE
Club Interior, Beings
NEAREST NEIGHBOUR
(Tapebox, 2018)
ANTHONY PATERAS
This Aint My First Rodeo (excerpt)
KINK GONG
Jing Jiu
DIAN LONG
(Discrepant, 2018)
PANCHASILA
Cancion De La Emperatriz
PANCHASILA
(Discrepant, 2018)
JAKO MARON
Batbate? Maloya
THE ELECTRO MALOYA EXPERIMENTS OF JAKO MARON
(Nyege Nyege Tape, 2018)
BAMBA PANA
Baria
POAA
(Nyege Nyege Tape, 2018)
THE SLITS
I Heard It Through The Grapevine
TYPICAL GIRLS
(Island Records, 1979)
23 SKIDOO
Fuck You GI (23 F.P.M.)
Fire
URBAN GAMELAN
(Illuminated Records, 1984)
JÉRÔME NOETINGER • ANTHONY PATERAS • SYNERGY PERCUSSION
Beauty Will Be Amnesiac Or Will Not Be At All II
BEAUTY WILL BE AMNESIAC OR WILL NOT BE AT ALL
(Immediata, 2017)
BEAK
When We Fall
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(Invada, 2018)
LEA BERTUCCI
Sustain And Dissolve
METAL AETHER
(NNA Tapes, 2018)
ARTHUR RUSSELL
Goodbye Old Paint
LOVE IS OVERTAKING ME
(Audika, 2008)
NICOLAS GAUNIN
Rongo
NOA NOA
(Artetetra, 2018)
BLACK ZONE MYTH CHANT
Their Love For You
FENG SHEN
(Editions Gravats, 2017)