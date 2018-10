Hybrida Radio Show, puntata 214

Ascolta la puntata.

Playlist

M. ZALLA

Produzione

PROBLEMI D’OGGI

(Liuto Records, 1973)

SCULPTURE

Club Interior, Beings

NEAREST NEIGHBOUR

(Tapebox, 2018)

ANTHONY PATERAS

This Aint My First Rodeo (excerpt)

KINK GONG

Jing Jiu

DIAN LONG

(Discrepant, 2018)

PANCHASILA

Cancion De La Emperatriz

PANCHASILA

(Discrepant, 2018)

JAKO MARON

Batbate? Maloya

THE ELECTRO MALOYA EXPERIMENTS OF JAKO MARON

(Nyege Nyege Tape, 2018)

BAMBA PANA

Baria

POAA

(Nyege Nyege Tape, 2018)

THE SLITS

I Heard It Through The Grapevine

TYPICAL GIRLS

(Island Records, 1979)

23 SKIDOO

Fuck You GI (23 F.P.M.)

Fire

URBAN GAMELAN

(Illuminated Records, 1984)

JÉRÔME NOETINGER • ANTHONY PATERAS • SYNERGY PERCUSSION

Beauty Will Be Amnesiac Or Will Not Be At All II

BEAUTY WILL BE AMNESIAC OR WILL NOT BE AT ALL

(Immediata, 2017)

BEAK

When We Fall

>>>

(Invada, 2018)

LEA BERTUCCI

Sustain And Dissolve

METAL AETHER

(NNA Tapes, 2018)

ARTHUR RUSSELL

Goodbye Old Paint

LOVE IS OVERTAKING ME

(Audika, 2008)

NICOLAS GAUNIN

Rongo

NOA NOA

(Artetetra, 2018)

BLACK ZONE MYTH CHANT

Their Love For You

FENG SHEN

(Editions Gravats, 2017)