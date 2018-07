Hybrida Radio Show, puntata 212

Hybrida va in vacanza, ma sta preparando grandi cose.

Ascolta la puntata.

Playlist

AL DOUM & THE FARYDS

Weed And Love

SPIRIT REJOIN

(Black Sweat Records / Les Disques Bongo Joe, 2018)

ECSTATIC VISION

The Bad Will Die

UNDER THE INFLUENCE

(Heavy Psych Sounds, 2018)

THE BEVIS FROND

Once More

INNER MARSHLAND

(Woronzow, 1987)

THE SHY GUYS

Black Lightning Light

Various Artists – WARFARING STRANGERS: ACID NIGHTMARES

(Numero Group, 2017)

YONATAN GAT

Chronology

UNIVERSALISTS

(Joyful Noise Recordings, 2018)

STEELEYE SPAN

Robbery With Violins

PARCEL OF ROGUES

(Chrysalis, 1973)

JOHN MARTYN

Glistening Glyndebourne

BLESS THE WEATHER

(Island Records, 1971)

C.O.B.

Sheba’s Return – Lion Of Judah

MOYSHE MCSTIFF AND THE TARTAN LANCERS OF THE SACRED HEART

(Polydor, 1972)

RICHARD DAWSON

Ogre

PEASANT

(Weird World, 2017)

LAL WATERSON & OLIVER KNIGHT

Phoebe

ONCE IN A BLUE MOON

(Topic Records, 1996)

ROY HARPER

My Friend

SOPHISTICATED BEGGAR

(Strike, 1967)

MELLOW CANDLE

Heaven Heath

SWADDLING SONGS

(Deram, 1972)

DANDO SHAFT

Kalyope Driver

DANDO SHAFT

(RCA / Neon, 1971)

ANDREA BELFI

Live At Zuma 2018

A CERTAIN RATIO

Back To The Start

TO EACH…

(Factory, 1981)

AURAL EXCITERS

Spooks In Space (Disco Mix)

LIZZY MERCIER DESCLOUX

Fire

Various Artists – MUTANT DISCO: A SUBTLE DISCOLATION OF THE NORM

(ZE Records, 2003)