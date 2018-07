Hybrida Radio Show, puntata 211

Ascolta la puntata.

Peaking Lights / Head + Soup (A Mixtape)

Charles Webster – Sweet Butterfly

Lena Platonos – Aimatines Skies Apo Apostasi

Silent Riders – I See You

Myra Davies & Gundrun Gut – Beach Siberia

A.T.T.O.X. – Time Is Like A Whale

Stabil Elite – Endecomputer

Trio Balkana – Lalala

Barrio Lindo – Na Rua

Karamika – Ton

Martha & The Muffins – These Dangerous Machines

Max Berlin – Elle Et Moi

Tommy Mandel – Let Me Destroy You

Harmonious Thelonious – Sans Ecole

Takuya Matsumoto – Drafting Under The Stars

Adriano Celentano – Prisencolinensinainciusol

Elkin & Nelson – Jibaro

Bene Gesserit – Kidnapping

Antoine, Kogut, Nico – Jungle Dweller

Liasons Dangereuse – Los Niños De Parque

2 Belgen – In The Night

Kuniyaki Takahashi – Afric Univers

&me – Everless

Shriekback – Clear Trails

Marco – I’m Coming Home

Little John – Prisoner In Love

Horace Andy – Love Hangover