Hybrida Radio Show, puntata 210

DIRTMUSIC

Border Crossing

BU BIR RUYA

(Glitterbeat, 2018)

TAL NATIONAL

Tantabara

TANTABARA

(FatCat Records, 2018)

HAILU MERGIA

Addis Nat

LALA BELU

(Awesome Tapes From Africa, 2018)

ROZZMA

Sheyaka

DONYA FAKKA

(Crammed Discs, 2017)

AMMAR 808

Sidi Kommi (feat. Mehdi Nassouli)

MAGHREB UNITED

(Glitterbeat, 2018)

CHEB I SABBAH

I – Alkher Illa Doffor: Peace Is Found Behind WoundsII – Ad Izayanugass: What Will Happen Will Happen

LA KAHENA / LES VOIX DU MAGHREB

(Six Degrees Records, 2005)

PINK FAIRIES

Raceway

KINGS OF OBLIVION

(Polydor, 1973)

TODD RUNDGREN

I Went To The Mirror

SOMETHING / ANYTHING?

(Bearsville, 1972)

MORPHINE

A Head With Wings

CURE FOR PAIN

(Rykodisc, 1993)

JOLIE HOLLAND

Old Fashioned Morphine

ESCONDIDA

(Anti-, 2004)

DAVID BOWIE

Stay

STATION TO STATION

(RCA Victor, 1976)

PETER GREEN

The End Of The Game

THE END OF THE GAME

(Reprise Records, 1970)

THE GUN CLUB

She Is Like Heroin To Me

FIRE OF LOVE

(Ruby Records, 1981)

NADAH EL SHAZLY

Live At Zuma 2018

THE DWARFS OF EAST AGOUZA

Rats Don’t Eat Synthesizers

RATS DON’T EAT SYNTHESIZERS

(Akuphone, 2018)

XYLOURIS WHITE

Lullaby

MOTHER

(Bella Union, 2018)