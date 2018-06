Hybrida Radio Show, puntata 209

Ascolta la puntata.

Playlist

JAVIER DIEZ-ENA & HIS THEREMINS

Waikiki Spleen

THEREMONIAL DARK & EXOTIC THEREMIN MUSIC

(Discos Alehop! / Beat Generation, 2017)

JON HASSELL

Slipstream

LISTENING TO PICTURES

(Ndeya, 2018)

JOHN CARROLL KIRBY

Socotra

TRAVEL

(Outside Insight, 2017)

MALPHINO

Kemu Kemu

VISIT MALPHINO

(Lex Records, 2018)

MONSTER RALLY

Sunny Sloth

FLOWERING JUNGLE

(Gold Robot Records, 2017)

SUSANNA AND THE MAGICAL ORCHESTRA

Who Am I

LIST OF LIGHTS AND BUOYS

(Rune Grammofon, 2004)

TEENAGE FANCLUB WITH JAD FAIR

My Life Is Starting Over Again

DANIEL JOHNSTON

Devil Town

Various Artists THE LATE GREAT DANIEL JOHNSTON: DISCOVERED COVERED

(Gammon Records, 2004)

LOURDES REBELS

Rimini Rimini Rimini

LOLITA

(Aagoo Records, 2017)

MR FOTTA

Silenzio È Un Ossessione

(Soundcloud, 2018)

KLETKA RED

Pardon, Grand Merci

HYBRID

(Red Note / explain, 2000)

DOWNTOWN BOYS

Live At Zuma 2018

LOURDES REBELS

Apuro Liquido

SNUFF SAFARI

(Aagoo Records, 2015)