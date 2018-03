Hybrida Radio Show, puntata 204

Ricordiamo il compleanno di Hybrida.

Ascolta la puntata.

Playlist

MAKHNO

La Ragazza In Coma

Sunday Clouds

LEAKING WORDS

(Neon Paralleli / Wallace Records / Brigadisco / Villa Inferno / Hysm? / Il Verso del Cinghiale, 2018)

SUNWATCHERS

Nose Beers

There Are Weapons You Can Bring to School

SUNWATCHERS II

(Trouble In Mind, 2018)

SUNWATCHERS

Sweet Butterfingers

Changing of the Guards

THE LAGNIAPPE SESSIONS

(Aquarium Drunkard, 2018)

THE JESUS LIZARD

Mouth Breather

Nub

GOAT

(Touch And Go, 1991)

DUKE ELLINGTON

Chinoiserie

Didjeridoo

THE AFRO-EURASIAN ECLIPSE (A SUITE IN EIGHT PARTS)

(Fantasy, 1975)

A SHORT APNEA

Con Sape Volesa Cri Ficjo Mar Tirijo Im Provvi Si Nervo Sischiz Ziscu Rielu Min Osi Scis Sorsci Clici. Perg Uar Dar Elasoff Eren Zacuel Lamat Tinac Onc Ompli Cità. (excerpt)

ILLU OGOD ELLAT RHAGEDIA (USTRAINHUSTRI)

(Wallace Records, 2000)

LOLINA

Fake City, Real City

The Missing Evidence

THE SMOKE

(Inga Copeland self-released, 2018)

ONEIDA

The Lay Of The Land

ROMANCE

(Joyful Noise Recordings, 2018)

THE EX

Four Billion Tulip Bulbs

27 PASSPORTS

(Ex Records, 2018)

FIRE!

To Shave The Leaves. In Red. In Black.

THE HANDS

(Rune Grammofon, 2018)

MAKHNO

Nevadagaz

MAKHNO + HYSM?DUO NEVADAGAZ / SHE’S BEYOND GOOD AND EVIL

(Wallace Records / Neon Paralleli / Brigadisco / Hysm?, 2013)