Hybrida Radio Show, puntata 199 (best of 2017)

Ascolta la puntata.

BEST OF 2017 (in ordine alfabetico)

JOSHUA ABRAMS & NATURAL INFORMATION SOCIETY

SIMULTONALITY

(Eremite Records, 2017)

ALGIERS

THE UNDERSIDE OF POWER

(Matador, 2017)

ANDREA BELFI

ORE

(Float, 2017)

BITCHIN BAJAS

BAJAS FRESH

(Drag City, 2017)

BLAK SAAGAN

A PERSONAL VOYAGE

(Maple Death Records, 2017)

BLACK ZONE MYTH CHANT

FENG SHEN

(Editions Gravats, 2017)

CHILDREN OF ALICE

CHILDREN OF ALICE

(Warp Records, 2017)

CIRCUIT DES YEUX

REACHING FOR INDIGO

(Drag City, 2017)

CREME DE HASSAN

TECHNIQUE AND RITE

(Inversions, 2017)

EMPTYSET

BORDERS

(Thrill Jockey, 2017)

GNOD

JUST SAY NO TO THE PSYCHO RIGHT-WING CAPITALIST FASCIST INDUSTRIAL DEATH MACHINE

(Rocket Recordings, 2017)

HEROIN IN TAHITI

REMORIA

(Soave, 2017)

JLIN

BLACK ORIGAMI

(Planet Mu, 2017)

KARKHANA

FOR SEUN MATTA

(Holidays Records, 2017)

MATTHEW LUX’S COMMUNICATION ARTS QUARTET

CONTRA-FACT

(Astral Spirits/Monofonus Press, 2017)

MALIK ABDUL-RAHMAN

FIELD RESEARCH MALAYSIA

(Paxico Records, 2017)

NADAH EL SHAZLY

AHWAR

(Nawa Recordings, 2017)

THE NECKS

UNFOLD

(Ideologic Organ, 2017)

SHIT & SHINE

HAMBURGER

(Gang of Ducks, 2017)

KONRAD SPRENGER

STACK MUSIC

(Pan, 2017)

Playlist 199° puntata

JOSHUA ABRAMS & NATURAL INFORMATION SOCIETY

2128½

ALGIERS

Cleveland

ANDREA BELFI

Lead

BITCHIN BAJAS

Angels And Demons At Play

BLAK SAAGAN

Astronave Enzmann

BLACK ZONE MYTH CHANT

Their Love For You

CHILDREN OF ALICE

The Liminal Space

CIRCUIT DES YEUX

Brainshift

CREME DE HASSAN

There’s No Smoke Above You

EMPTYSET

Speak

GNOD

People

HEROIN IN TAHITI

VII

JLIN

Carbon 7 (161)

KARKHANA

The Seventh Seun

MATTHEW LUX’S COMMUNICATION ARTS QUARTET

Camisa Sete

MALIK ABDUL-RAHMAN

Elephant Stomp

NADAH EL SHAZLY

Palmyra

THE NECKS

Overhear

SHIT & SHINE

Angelforce00

KONRAD SPRENGER

Finale