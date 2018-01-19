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Hybrida Radio Show, puntata 199 (best of 2017)

Ascolta la puntata.

BEST OF 2017 (in ordine alfabetico)

JOSHUA ABRAMS & NATURAL INFORMATION SOCIETY
SIMULTONALITY
(Eremite Records, 2017)

ALGIERS
THE UNDERSIDE OF POWER
(Matador, 2017)

ANDREA BELFI
ORE
(Float, 2017)

BITCHIN BAJAS
BAJAS FRESH
(Drag City, 2017)

BLAK SAAGAN
A PERSONAL VOYAGE
(Maple Death Records, 2017)

BLACK ZONE MYTH CHANT
FENG SHEN
(Editions Gravats, 2017)

CHILDREN OF ALICE
CHILDREN OF ALICE
(Warp Records, 2017)

CIRCUIT DES YEUX
REACHING FOR INDIGO
(Drag City, 2017)

CREME DE HASSAN
TECHNIQUE AND RITE
(Inversions, 2017)

EMPTYSET
BORDERS
(Thrill Jockey, 2017)

GNOD
JUST SAY NO TO THE PSYCHO RIGHT-WING CAPITALIST FASCIST INDUSTRIAL DEATH MACHINE
(Rocket Recordings, 2017)

HEROIN IN TAHITI
REMORIA
(Soave, 2017)

JLIN
BLACK ORIGAMI
(Planet Mu, 2017)

KARKHANA
FOR SEUN MATTA
(Holidays Records, 2017)

MATTHEW LUX’S COMMUNICATION ARTS QUARTET
CONTRA-FACT
(Astral Spirits/Monofonus Press, 2017)

MALIK ABDUL-RAHMAN
FIELD RESEARCH MALAYSIA
(Paxico Records, 2017)

NADAH EL SHAZLY
AHWAR
(Nawa Recordings, 2017)

THE NECKS
UNFOLD
(Ideologic Organ, 2017)

SHIT & SHINE
HAMBURGER
(Gang of Ducks, 2017)

KONRAD SPRENGER
STACK MUSIC
(Pan, 2017)

°°°

Playlist 199° puntata

JOSHUA ABRAMS & NATURAL INFORMATION SOCIETY
2128½

ALGIERS
Cleveland

ANDREA BELFI
Lead

BITCHIN BAJAS
Angels And Demons At Play

BLAK SAAGAN
Astronave Enzmann

BLACK ZONE MYTH CHANT
Their Love For You

CHILDREN OF ALICE
The Liminal Space

CIRCUIT DES YEUX
Brainshift

CREME DE HASSAN
There’s No Smoke Above You

EMPTYSET
Speak

GNOD
People

HEROIN IN TAHITI
VII

JLIN
Carbon 7 (161)

KARKHANA
The Seventh Seun

MATTHEW LUX’S COMMUNICATION ARTS QUARTET
Camisa Sete

MALIK ABDUL-RAHMAN
Elephant Stomp

NADAH EL SHAZLY
Palmyra

THE NECKS
Overhear

SHIT & SHINE
Angelforce00

KONRAD SPRENGER
Finale

Hybrida Radio Show
La programmazione di Hybrida Radio Show spazia dalla stranezza al rock and roll: musica sperimentale, 78 RPM Records, jazz, psichedelia, hip-hop, electro, cilindri di cera a manovella, punk rock, gospel, exotica, R&B, radio improvvisazione, ricette di cucina, airchecks radiofonici classici, suoni trovati, interviste con personalità e oscuri luminari della scienza mondiale, collage, colonne sonore in lingue diverse dall’inglese, nonché musica country