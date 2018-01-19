Hybrida Radio Show, puntata 199 (best of 2017)
BEST OF 2017 (in ordine alfabetico)
JOSHUA ABRAMS & NATURAL INFORMATION SOCIETY
SIMULTONALITY
(Eremite Records, 2017)
ALGIERS
THE UNDERSIDE OF POWER
(Matador, 2017)
ANDREA BELFI
ORE
(Float, 2017)
BITCHIN BAJAS
BAJAS FRESH
(Drag City, 2017)
BLAK SAAGAN
A PERSONAL VOYAGE
(Maple Death Records, 2017)
BLACK ZONE MYTH CHANT
FENG SHEN
(Editions Gravats, 2017)
CHILDREN OF ALICE
CHILDREN OF ALICE
(Warp Records, 2017)
CIRCUIT DES YEUX
REACHING FOR INDIGO
(Drag City, 2017)
CREME DE HASSAN
TECHNIQUE AND RITE
(Inversions, 2017)
EMPTYSET
BORDERS
(Thrill Jockey, 2017)
GNOD
JUST SAY NO TO THE PSYCHO RIGHT-WING CAPITALIST FASCIST INDUSTRIAL DEATH MACHINE
(Rocket Recordings, 2017)
HEROIN IN TAHITI
REMORIA
(Soave, 2017)
JLIN
BLACK ORIGAMI
(Planet Mu, 2017)
KARKHANA
FOR SEUN MATTA
(Holidays Records, 2017)
MATTHEW LUX’S COMMUNICATION ARTS QUARTET
CONTRA-FACT
(Astral Spirits/Monofonus Press, 2017)
MALIK ABDUL-RAHMAN
FIELD RESEARCH MALAYSIA
(Paxico Records, 2017)
NADAH EL SHAZLY
AHWAR
(Nawa Recordings, 2017)
THE NECKS
UNFOLD
(Ideologic Organ, 2017)
SHIT & SHINE
HAMBURGER
(Gang of Ducks, 2017)
KONRAD SPRENGER
STACK MUSIC
(Pan, 2017)
°°°
Playlist 199° puntata
JOSHUA ABRAMS & NATURAL INFORMATION SOCIETY
2128½
ALGIERS
Cleveland
ANDREA BELFI
Lead
BITCHIN BAJAS
Angels And Demons At Play
BLAK SAAGAN
Astronave Enzmann
BLACK ZONE MYTH CHANT
Their Love For You
CHILDREN OF ALICE
The Liminal Space
CIRCUIT DES YEUX
Brainshift
CREME DE HASSAN
There’s No Smoke Above You
EMPTYSET
Speak
GNOD
People
HEROIN IN TAHITI
VII
JLIN
Carbon 7 (161)
KARKHANA
The Seventh Seun
MATTHEW LUX’S COMMUNICATION ARTS QUARTET
Camisa Sete
MALIK ABDUL-RAHMAN
Elephant Stomp
NADAH EL SHAZLY
Palmyra
THE NECKS
Overhear
SHIT & SHINE
Angelforce00
KONRAD SPRENGER
Finale