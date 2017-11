Hybrida Radio Show, puntata 194

Ascolta la puntata.

Playlist

DOPPLEREFFEKT

Gestalt Intelligence

CELLULAR AUTOMATA

(Leisure System, 2017)

LEE GAMBLE

A Tergo Real

MNESTIC PRESSURE

(Hyperdub, 2017)

MICHELE MERCURE

The Intruder

EYE CHANT

(Freedom To Spend, 2017)

KAITLYN AURELIA SMITH

A Kid

THE KID

(Western Vynil, 2017)

KASSEL JAEGER

Aster

ASTER

(Editions Mego, 2017)

SCULPTURE

Artefact Recovery Team

FORM FOAM

(Ana Ott, 2016)

EMPTYSET

Skin I

SKIN

(Thrill Jockey, 2017)

MILES DAVIS

Pharaoh’s Dance ( excerpt)

BITCHES BREW

(Columbia, 1970)

IAN CARR

Belladonna

BELLADONNA

(Vertigo, 1972)

BILLY COBHAM

Stratus

SPECTRUM

(Atlantic, 1973)

HUGH HOPPER

Minitrue Reprise

1984

(CBS, 1973)

THE MAHAVISHNU ORCHESTRA WITH JOHN MCLAUGHLIN

The Noonward Race

THE INNER MOUNTING FLAME

(Columbia, 1971)

SOFT MACHINE

All White

FIFTH

(CBS, 1972)

WEATHER REPORT

Second Sunday In August

I SING THE BODY ELECTRIC

(Columbia, 1972)