Hybrida Radio Show, puntata 191

Occhio che Hybrida, oltre al programma radio, ha in piedi anche questa cosa qui.

Ascolta la puntata.

Playlist

ALAN VEGA

DTM

IT

(Fader Label, 2017)

PORTER RICKS

Sandy Ground

ANGUILLA ELECTRICA

(Tresor, 2017)

GEA BROWN

TW remix (excerpt)

(Noisey, 2016)

DONATO EPIRO

Nuova Linguaggio

RUBISCO

(Loopy, 2017)

PHILIP JECK

Iklectik (excerpt)

IKLECTIK

(Touch, 2017)

THE RADIOPHONIC WORKSHOP

Unreal (Radiophonica Mix)

RADIOPHONICA

(Electronic Sound, 2017)

AFX

MT1T1 Bedroom Microtune

LONDON 03.06.17

(Warp Records, 2017)

B12

Basic Emotion

(ELECTRO SOMA) + (ELECTRO SOMA II)

(Warp Records, 2017)

BOREDOMS

Super Coming

SUPER AE

(WEA Japan, 1998)

SHIT & SHINE

Hamburger

HAMBURGER EP

(Gang Of Ducks, 2017)

SHIT & SHINE

Lil Wannabe Gangsta

SOME PEOPLE REALLY KNOW HOW TO LIVE

(Editions Mego, 2017)

FELICIA ATKINSON

No Fear But Anticipation

HAND IN HAND

(Shelter Press, 2017)

JON HASSELL

Gift Of Fire

DREAM THEORY IN MALAYA (FOURTH WORLD VOLUME TWO) (Editions EG, 1981)

HOLGER CZUKAY

Oh Lord Give Us More Money

MOVIES

(Harvest / EMI Electrola, 1979)

HORACE ANDY

Don’t Let Problems Get You Down

Skylarking

SKYLARKING

(Virgin / Melankolic, 1996)