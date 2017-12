Hybrida Radio Show, Buio Omega 2017

In occasione del solstizio d’inverno, è tornata la puntata più lunga dell’anno, Buio Omega! Per l’ottava edizione gli ospiti sono stati Maic e Xennan.

Playlist

TERRY REID

Seed Of Memory

SEED OF MEMORY

(ABC Records, 1976)

THE FLAMING LIPS WITH STARDEATH AND WHITE DWARFS

Borderline

THE FLAMING LIPS WITH STARDEATH AND WHITE DWARFS 7″

(Warner Bros. Records / Nonesuch, 2009)

PANDA BEAR

Jabberwocky

CROSSWORDS

(Domino, 2015)

LV FEAT. DANDELION

CCTV

CCTV / DREAM CARGO 12″

(Hyperdub, 2008)

OBITS

W Military Madness

I CAN’T LOSE B / W MILITARY MADNESS 7″

(Sub Pop, 2009)

THE PIECES OF SHIT

Lay & Love

Various Artists THIS MUST BE THE PLACE

(The Vinyl Factory, 2012)

LORETTA LYNN

Portland Oregon

VAN LEAR ROSE

(Third Man Records, 2004)

GROUP DOUEH & CHEVEU

Charaa

DAKHLA SAHARA SESSION

(Born Bad Records, 2017)

MAALEM MAHMOUD GANIA

Sadati Houma El Bouhala

COLOURS OF THE NIGHT

(Hive Mind Records, 2017)

XENNAN live session

NADAH EL SHAZLY

Barzakh (Limen)

AHWAR

(Nawa Recordings, 2017)

SHIT AND SHINE

That’s Enough

THAT’S ENOUGH

(Rocket Recordings, 2017)

BUIO OMEGA MIX

MARTIN REV

Temptation

MARTIN REV

(Infidelity, 1980)

BLACK SAAGAN

Cavalcando La Cometa

A PERSONAL VOYAGE

(Maple Death Records, 2017)

BITCHIN BAJAS

Jammu

BAJAS FRESH

(Drag City, 2017)

PAULINE ANNA STROM

Mushroom Trip

TRANS-MILLENIA MUSIC

(Rvng Intl., 2017)

ADRIANO ZANNI

Dreams And Falling Trees

DISAPPEARING

(Boring Machines, 2017)

BLACK ZONE MYTH CHANT

War Paint

FENG SHEN

(Editions Gravats, 2017)

EQUIKNOXX

Flank

COLÓN MAN

(DDS, 2017)

LARAAJI

Harmonica Drone

BRING ON THE SUN

(All Saints, 2017)

– – – – – –

OSWALDOVI

Reward

SONGS ABOUT PERSECUTIONS

(Madcap Collective, 2017)

BILL ORCUTT

White Christmas

BILL ORCUTT

(Palilalia Records, 2017)