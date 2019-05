Hybrida presenta Tristan e i Sagonauti a Udine l’11 giugno

Riceviamo da Hybrida e pubblichiamo.

Martedì 11 giugno

ore 21 – ingresso libero riservato ai soci Arci

Udine – Circolo Arci Mis(s)kappa – Via Bertaldia 38

Tristan Honsinger: violoncello, composizioni

Paolo Pascolo: flauto

Gabriele Cancelli: tromba

Giorgio Pacorig: piano

Il gruppo ha iniziato la sua attività nel 2016 suonando composizioni scritte da Tristan Honsinger nel periodo in cui è vissuto a Trieste. Nel tempo si è cercato di raggiungere un “suono” originale partendo dall’idea della rotazione dei ruoli e delle gerarchie durante la performance, come se la musica fosse un ecosistema in cui le relazioni siano finalizzate ad un’equa distribuzione della responsabilità compositiva. Nella primavera del 2018 è uscito il primo lavoro discografico per l’etichetta indipendente Dobialabel, stampato su musicassetta.

