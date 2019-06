HS-1, S/t [+ full album stream]

Torniamo ad occuparci della micro-etichetta che fa capo a un collettivo pugliese nel quale opera Gaspare Sammartano. Dopo l’uscita numero uno, quella di TF+ di Antonio Greco, e di Untitled, a nome AS di Alessio Sangregorio, ora Greco torna alla carica proprio con l’ex Cannibal Movie, che dà rinforzo alla sua proposta fatta di un’elettronica che è l’esatta commistione tra organico e digitale, ce lo spiega molto bene la traccia posta in apertura. Il discorso si complica però, per fortuna aggiungerei, con “Untitled 2”, in pratica una versione haunted-rock di un pezzo di library music, tra inquietanti voci come dall’oltretomba, lento scrosciare delle tastiere e lame elettroniche: il classico pezzo alieno che ti cattura. La terza traccia poi aggiunge una sensazione di torbido: immaginate di vedere un enorme polipo che si agita nell’Oceano, quell’ideale fare “acquatico” è tanto affascinante quanto pericoloso; il maelström sonoro, oltre a essere in un certo senso definitivo e senza speranza, è proprio mortale. Arrivati a questo punto, non vorrete mica farvi sfuggire l’ennesima buona occasione per supportare l’underground di casa nostra?

Per una settimana, intanto, avete la possibilità di ascoltare HS-1 in esclusiva da noi.