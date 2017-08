HORRIFIC, Your Worst Nightmare

Horrific è un progetto death’n’roll nato dalle menti di Slasher Dave degli Acid Witch e da quella di Billy Nocera di Razorback Records e dei Surgikill. Questo Your Worst Nightmare è uscito inizialmente nel 2009, poi Hells Headbangers lo ha ristampato quest’anno. Il risultato non fa certo gridare al miracolo, ma è assai godibile. Un mistone di hardcore, punk, metal, thrash, hard rock, film e fumetti horror di bassa lega. Il tutto registrato in maniera lo fi e privo di fronzoli. Le tracce scorrono via piacevolmente, i riff di chitarra sono godibili (e spesso rubati da altre band ben più famose…), la voce è un grugnito spettrale. Il tutto è immerso in un’atmosfera da baracconata horror tipo casa dell’orrore con mostri e mostriciattoli urlanti e animati malissimo. Quello che ho apprezzato di più è che il nostro duo ama davvero sangue finto, mannaie, teen mezze nude e tutto quel corollario da film di serie b anni ’80. Qui troverete solo tanta devozione per quelle che poi sono le influenze di chi, come me ad esempio, la musica estrema nelle sue variegate sfumature. Ecco, prendete questo lavoro come un tributo a ciò che solitamente nelle persone normali provoca repulsione.