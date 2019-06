HONKO: di asteroidi e compleanni – il video

Nel 2015 è stata istituita la giornata mondiale dell’asteroide: la data scelta non è casuale perché ricorda l’asteroide che il 30 giugno 1908 bruciò sessanta milioni di alberi a Tunguska, in Siberia. Obbiettivo dell’Asteroid Day è combattere le false notizie e far conoscere gli asteroidi vicini alla Terra (fonte ANSA).

HONKO, dal canto suo, è il nuovo progetto solista di Marco Zaninello, batterista della band livornese Appaloosa, e “Clem” è il titolo del brano tratto dal suo primo ep Kilo 40, pubblicato per Aloch Dischi, Santa Valvola Records Orfan Records e Kuro Custom Audio. Lo potete trovare su Bandcamp, insieme a tutte le informazioni del caso.

In occasione dell’Asteroid Day di questo anno, HONKO ha deciso di lanciare il video di Clem, realizzato tutto con metodi strettamente artigianali e senza ausilio di visual effects da Francesco Niccolai, Aldo Antonucci, Alessio Panzetta, Diego Zura Puntaroni, storia di un impatto e dei suoi effetti inaspettati. Buona visione.