Hits Hits Hits #28

Nuovi singoli di Metz, The Horrors. Scopriamo i pratesi Lady in The Radiator e altre chicche tra cui gli Osees live e TRZTN insieme a Paul Banks degli Interpol.

La puntata #28 è andata in onda su Fango Radio il 26 marzo 2021.

Playlist

Acid – Metz

Lout – The Horrors

Ticklish Warrior (live) – Osees

Paddling – Squid

Black Exit (feat.Paul Banks) – TRZTN

Raindrops – The Besnard Lakes

The Willo – Toy

Animal – The Acid

White Knuckles – Flyyng Colours

Colourblind – Indigo Sparke

What is Going on? – Hannah Jadagu

Aquamarine – Lady in The Radiator