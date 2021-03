Hits Hits Hits #27

Hits Hits Hits di Gianluca Danti

Un’ondata di suoni nuovi di zecca tra avant & dream pop. E non solo.

Ogni quindici giorni andremo alla scoperta dei brani più claustrofobici e sognanti presi dalle ultime uscite di – tra le altre – Sacred Bones, Sub Pop, Captured Tracks e Rough Trade.

Hits Hits Hits è curato da Gianluca Danti: classe 1988, si occupa di social media management nell’ambito del design e della moda, è promoter presso il Glue di Firenze e ha curato la rubrica “Suoni” per il magazine fiorentino Lungarno.