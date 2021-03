Hits Hits Hits #26

Freschezze con i nuovi singoli di Temples, The Vaccines, Goat Girl, SUUNS. Andiamo al cinema con Soko e Keegan DeWitt e giù la lacrimuccia con Sharon Van Etten e Julien Baker.

La puntata #26 è andata in onda su Fango Radio il 26 febbraio 2021.

Playlist

Paraphernalia – Temples

Let’s Not Fight – Porridge Radio feat.Piglet

High Horse- The Vaccines

Pest – Goat Girl

Pray – SUUNS

Strong Feelings – Dry Cleaning

Drab Measure – Crack Cloud

3 Degrees – Post Animal

Favor – Julien Baker

On Your Way Now – Sharon Van Etten

See You In The Dark – Soko, Keegan DeWitt

Tampa – Small Black

Toy (Atrip remix) – Chromatics