Hits Hits Hits #24

Dalla nuova ondata post punk sempre più travolgente andiamo a scoprire gli svedesi Viagra Boys. E poi il ritorno dei Darkside e nuovi singoli di Still Corners, Rhye, Austra.

La puntata #24 è andata in onda su Fango Radio il 29 gennaio 2021.

Playlist

Ain’t Nice – Viagra Boys

Conveyor – LICE

Foxes – Midnight Sister

White Sands – Still Corners

Waiting in Line – Kiwi Jr.

Mountain Baby (feat. Cecile Believe) – Austra

Liberty Bell – Darkside

Come in Closer – Rhye

St.Francis Fountain – Virginia Wing

Look Away – Deep Vally/jennylee

Romeo and Juliet – Widowspeak

Hardline – Julien Baker

Baddies – Lanterns on the Lake