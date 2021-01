Hits Hits Hits #23

Come sempre, le novità migliori da segnalarvi: Andronoids (dal Canada), Bill Baird, Tess Roby. Inoltre vi facciamo scoprire due featuring d’eccezione: Molly Burch con Wild Nothing e i Bright Eyes nel loro nuovo singolo di “protesta” con Phoebe Bridgers.

La puntata #23 è andata in onda su Fango Radio il 15 gennaio 2021.

Playlist

Emotion – Molly Burch feat. Wild Nothing

Back Again – Andronoids

Time After Time – Bill Baird

Don’t (Just) Vote – Cass McCombs

Starlite – Family Mart

Jacqueline – Ducktails

You are the One – A Place to Bury Strangers

Miracle of Life – Bright Eyes, Phoebe Bridgers

A Lucid Dream (A Night At Montrose Live Version) – Fontaines D.C.

Automation – King Gizzard and The Lizard Wizard

Beacon – Tess Roby

It’s Time – Foliage

Between Fence Posts – Drowse

Submersion – The KVB