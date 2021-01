Hits Hits Hits #22

Andiamo alla scoperta dei nuovi singoli di Notwist, Son Lux, Julia Jacklin e degli inglesi Porridge Radio. Le novità che ancora non conoscete: BOAN (da Austin), CLAUD dalla periferia di Chicago.

La puntata #22 è andata in onda su Fango Radio il 15 dicembre 2020.

Playlist

Live Another Life – Son Lux

Scratchcard Lanyard – Dry Cleaning

KODOMO NO KUNI – TEKE::TEKE

Disconnexion – La Femme

The Last Time I Saw You – Porridge Radio

baby jesus is nobody’s baby now – Julia Jacklin

Where You Find Me – The Notwist

Soft Spot – Claud

Sleepwalker – Coals

Air Supply – Sweet Trip

Babylon – BOAN

Ariadna – Kedr Livanskiy

Fiorella 16 – Bardo