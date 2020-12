Hits Hits Hits #21

Come al solito non mancano uscite freschissime: nuovi singoli di Soft Kill, bdrmm, Holy Fawn. Incursioni anche in sonorità electro con Croatian Amor & Scandinavian Star e Powell & Wolfang Tillmans.

La puntata #21 è andata in onda su Fango Radio il 1° dicembre 2020.

Playlist

Pretty Face – Soft Kill

Blood Pact – Holy Fawn

Is That What you Wanted to Hear? – bdrmm

The Box of Delights – Mark Peters

Plastic Bag – Andy Bell

Cherry Blossom – Topographies

Do You Know – Reptaliens

I’m on Top of the World – Caleb Landry Jones

Two Autumns – Croatian Amor & Scandinavian Star

Feel the Night – Powell & Wolfang Tillmans

Repel – Sam De La Rosa

Capture – Dissemblance