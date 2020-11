Hits Hits Hits #20

Puntata piena di novità: nuovi singoli di Death Valley Girls, Arcade Fire, Mogwai e ovviamente tante chicche che ancora non conoscete: Lael Neale (nuova” scommessa” di Sub Pop), e il songwriting della californiana Madeline Kenney.

La puntata #20 è andata in onda su Fango Radio il 17/11/2020.

Playlist

Hold My Hand – Death Valley Girls

This Island – TV Priest

Generation A – Arcade Fire

Dry Fantasy – Mogwai

Honey – King Gizzard & The Lizard Wizard

Every Star Shivers in the Dark – Lael Neale

Sucker – Madeline Kenney

Casting Glamours – Black Taffy

iJazz – Brin

Kyoto – Phoebe Bridgers

Rain – Emily A. Sprague

Showers – Bored At My Grandmas House

Hannah Don’t Lurk – Harmless