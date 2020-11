Hits Hits Hits #19

In questa puntata scopriremo il freschissimo featuring di Anika in “Lonely Dancer” di Tricky, anteprima del suo prossimo ep 20, 20, avremo un assaggio dal nuovo album di Oneohtrix Point Never, voleremo in Svezia con HOLY e andremo a scovare qualche chicca: Strawberry Guy (da Liverpool, già alle tastiere con The Orielles) e Silicon Estate da Brisbane.

La puntata #19 è andata in onda su Fango Radio il 3/11/2020.

Playlist

If Everything Was Good (Feat. Mimi) – Silicon Estate

Premonition / o / It shines through – HOLY

Birch Tree – Strawberry Guy

Nice Boys – Temporex

Alphabet – shame

No Below – Speedy Ortiz

DELICIOUS APE – Health, Xiu Xiu

Be Good – HAAì

The Whether Channel – Oneothrix Point Never

Lonely Dancer (Feat. Anika) – Tricky

Knife – Jonny Nash & Suzanne Kraft