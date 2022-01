HIGH N’HEAVY, V

Gli High n’Heavy erano già passati per di qua ai tempi di Warrior Queen, disco esemplare nel suo proporre un solido doom rock dalle venature desertiche e pure un po’ punk nell’animo, con brani dalle ritmiche incontenibili e pezzi dai quali traspariva la fragilità dilaniante delle storie urlate da Kris Fortin.

Anche se “Cleansed With Blood” ripercorre il sentiero tracciato in precedenza e la più selvaggia “Gather Flames” si inserisce nel discorso con un’irruenza auspicabile ma ampiamente prevista, questi scalmanati del Massachusetts emanano ancora tanto sudore. “Power Of Arachnid” è introdotta da un fumoso incipit psichedelico che qua e là fa di nuovo capolino tra le ritmiche di Michael Dudley (basso) e Nick Perrone (batteria), assolute protagoniste in “Onward To Oblivion”. I riff foschi di John Steele (chitarra) in “Screaming Moon” sono mitigati dal tono evocativo di “Rise” e dalla vitalità abrasiva di “Death In The Unknown”. Sul finire del lato B di questo vinile pubblicato da Electric Valley Records – per la quale nel 2021 sono usciti anche Crypt Monarch, Dixie Goat e Wormhog – “We Will Burn” porta un inatteso tocco (heavy) prog in un contesto sinora intriso di una genuina attitudine rock’n’roll. Il viaggio non si esaurisce qui…