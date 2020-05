HEXVESSEL, Kindred

Kindred segna il ritorno degli Hexvessel su Svart e con esso il riappropriarsi di strutture psichedeliche, meno presenti sul precedente All Tree (2019). In questo suo quinto album la band include pure una cover dei Coil (“Fire Of The Mind”) in cui fanno la loro comparsa tutti gli elementi caratteristici della formazione anglo-finlandese.

Gli episodi presentati sono avvolti da un’aura malinconica che riporta alle prime produzioni, Dawnbearer (2011) e No Holier Temple (2012), concentrandosi sulla loro atmosfera onirica e meno sulla ricerca filologica di strumenti tradizionali come accade in When We Are Death (2016) e nel suo successore. L’impressione è che tenendosi impegnato con i progetti Grave Pleasures e The Deathtrip, Mat McNerney stia rendendo più puro il suono degli Hexvessel, qui intrinsecamente intimo e incline a inglobare influssi dark (“Phaedra”). L’imprescindibile legame con la Natura è ora meno evidente nei titoli, ma pur sempre testimoniato dall’immagine di copertina, realizzata da Thomas Hooper e Richey Beckett.

Poche note di chitarra sono sufficienti a sostenere la maggior parte degli episodi, di fatto votati a uno snello folk cantautorale. Nei dischi appena precedenti si era invece puntato ad arrangiamenti ricercati e a una coralità ora meno presente. Fanno eccezione la stupenda “Magical & Damned” e la conclusiva “Joy Of Sacrifice”, in cui un incipit soffuso di chitarra e voce si sviluppa in una delicata parte centrale strumentale. Laddove in passato il gruppo tendeva ad accostare brani anche molto diversi tra loro, in Kindred c’è una maggiore uniformità che aiuta ad addentrarsi tra i suoi solchi, rimanendone rapiti.

