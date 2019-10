HAUNTER, Sacramental Death Qualia

In seguito a una serie di ep, gli Haunter di San Antonio (Texas, USA), realizzarono Thrinodia (2016), con cui si inoltrarono in territori black metal. Sacramental Death Qualia prosegue lungo il medesimo percorso, aggiungendovi dinamiche di una complessità sfuggente e passaggi acustici dal retrogusto malinconico. Alcuni elementi dissonanti sono funzionali alla longevità del disco e ne ampliano l’espressività, celando frazioni maggiormente lineari, destinate a rivelarsi quando sfumano nelle parti melodiche. Alienante nel suo riprendere determinate intuizioni sviluppandole secondo regole differenti, l’album è integrato da testi, altrettanto inafferrabili, la cui comprensione è intrinsecamente legata a quella dell’intrico di note che ne costituiscono il fulcro. Questa apparente difficoltà di codifica rende esplicita la relazione instauratasi tra gli elementi stratificati presenti nei brani e la necessità di depurarsi facendo propria la purezza di un suono scevro da filtri. C’è una marcata tendenza a inglobare tecnicismi (in particolare da parte della sezione ritmica) cui si deve la percezione di un fluire costante di pattern tra loro slegati. Nell’insieme si instaura però un sottile equilibrio che permette di afferrare la logica sottostante la genesi del disco. I passaggi riflessivi sono ben inseriti nel discorso, a eccezione della compatta “Subversion Of A Heathen Tongue”, in cui a prevalere è l’incontro tra atmosfere essenzialmente black e una struttura riconducibile al multiforme (doom) death catacombale emerso di recente. Ne risultano emozioni antitetiche e la necessità di riascoltare tutto, alla ricerca di quelle linee vocali che si rifrangono come un’eco e che non si è riusciti a rintracciare. Per perdersi, e poi ritrovarsi.

Sacramental Death Qualia by Haunter