Haunted Horses: il video di “Cold Medicine”, tratto dall’imminente The Worst Has Finally Happened

Gli Haunted Horses sono un duo di Seattle, composto da Myke Pelly e Colin Dawson, che ama giocare con le interazioni tra chitarra, tastiere, batteria e un potente muro sonoro di matrice noise, il che finisce per dare all’insieme le sembianze di un mix allucinato di industrial e post-punk.

Di recente la band ha unito le forze con Brian McClelland dei Filth is Eternal e He Whose Ox Is Gored, andando ad aumentare ulteriormente l’effetto dirompente della propria formula.

Oggi vi presentiamo “Cold Medicine”, singolo tratto da The Worst Has Finally Happened, album in uscita a fine luglio per la Three One G Records.

Qui il pre-ordine.