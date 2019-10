Hate & Merda: il video di “Un Coltello Sotto Il Letto Divide Il Dolore In Due”

Seguiamo gli Hate & Merda praticamente sin dall’inizio: era il 2014 quando uscì L’Anno Dell’Odio, che abbiamo recensito poco dopo averli visti dal vivo ad Ancona. Abbiamo chiesto loro di far parte di una delle nostre compilation nel 2015, poi loro hanno chiesto a noi di ospitare il full album stream de La Capitale Del Male nel 2016, uno dei nostri post più clickati in assoluto. In mezzo a tutto questo, anche un’intervista ai due.

Oggi esce l’ep Un Coltello Sotto Il Letto Divide Il Dolore In Due, che vede alla batteria un nuovo “non-necessario”. BleuAudio Records, Dio Drone e Toten Schwan Records lo pubblicano come 7” (lathe cut box, edizione limitata 66 copie), mentre Teschio Dischi fa uscire una cassetta ‘homicide edition’ (edizione limitata 30 copie, con coltello, calza, stickers e download code, fatta a mano da Deesorder). C’è anche un “normalissimo” cd, sempre fuori per Dio Drone.

Domenica 6 ottobre potrete vederli suonare al Krakatoa di Bologna, quest’anno al TPO.

Questo è il video della title-track.