HAMPUS LINDWALL, Brace For Impact

Compositore attivo nell’esplorare i molti linguaggi della musica contemporanea, primo organista nella chiesa di Saint-Esprit a Parigi, collaboratore di Phill Niblock. Il curriculum artistico di Hampus Lindwall ha un peso specifico tale da mettere a disagio quanti di noi siano musicisti e compositori, anche se privi di attestati e studi formali. Eppure Lindwall non fa mistero di aver intrapreso da giovane la carriera di musicista sperando di affermarsi come chitarrista rock e di aver contemplato l’organo soltanto come una seconda opzione.

La magnificenza dello strumento ecclesiastico per eccellenza deve però averlo ammaliato al tal punto da indurlo a consacrarsi allo studio dei registri, tentando di trasportare uno strumento così ricco di storia e di letteratura nell’odierna realtà interconnessa e algoritmica.

Brace For Impact nasce da questo presupposto: cinque composizioni, tutte eseguite dal compositore stesso sull’organo a settantotto registri della chiesa di Sant’Antonio a Düsseldorf.

Definito “un album di musica per organo per i giorni nostri”, Brace For Impact si mostra obliquo fin dal primo momento, non a caso la title-track. Una visione apocalittica per organo e chitarra elettrica – strumenti che qui sono contrapposti e complementari – attraversata da insostenibili glissando e distorsioni (ad opera di Stephen O’Malley) che si allungano nere e sulfuree per poi ridursi a disturbi compulsivi, scandite al suono spettrale dell’organo a canne. Senza alcun dubbio la traccia migliore dell’album.

I registri d’organo si fanno più vitrei e rotondi nella successiva “Swerve”. Un’atmosfera di sospensione metafisica – resa possibile dalla tecnologia digitale che Lindwall utilizza per filtrare lo strumento – a cui si contrappone a circa metà traccia un classico pattern analogico. Una commistione timbrica audace ma francamente superflua; la composizione si regge egregiamente sulla sola performance a tastiera, come dimostrano gli ultimi furiosi minuti in cui si mima Stravinskij a salti di ottave.

“À Bruit Secret” e “AFK” sono due pagine bizzarre e vertiginose composte avvalendosi di un generatore di codici numerici con cui manipolare tutte le cinquantasei note della tastiera. L’effetto è vagamente equiparabile a certi esperimenti che ogni musicista informatico può condurre in autonomia con un semplice step sequencer e francamente per questo l’ascolto finisce per risultare alla lunga un po’ ridondante, soprattutto quello di “AFK”, estenuante anche nella durata. Al netto delle lungaggini, molte sono le idee interessanti, specie in chiusura di entrambe le tracce.

La conclusiva “Piping” presenta frasi brevi e secche che incrociano Bartók, il jazz e la tradizione organistica europea. La scrittura di Hampus procede per innesti formali e stilistici, disseminando le composizioni di frasi sconnesse, dissonanze intricate alternandole a paesaggi sovrumani che solamente un organo liturgico può descrivere. L’impressione è di osservare una pignatta fumante e in perpetua ebollizione, con Hampus – antico Magus – a rimestarla.