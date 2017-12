Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 9 dicembre all’Ateliersi in via San Vitale 69 a Bologna, Habitat presenta una serata dedicata alla musica elettronica con i djset del tedesco Privacy e dei milanesi Late Night Approach di casa Klakson, etichetta berlinese nota per essere capitanata dalla producer Steffi.

La serata inizia a mezzanotte. Ingresso Euro 12 alla porta, Euro 8 con prevendita.

